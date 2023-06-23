ملف التحول إلى اللاّمركزية على طاولة لقاء نورلاند ووزير الحكم المحلي بحكومة الدبيبة

ليبيا – التقى وزير الحكم المحلي بحكومة تصريف الأعمال بدر الدين التومي المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا “ليزلي أوردمان” للبحث في ملف التحول إلى اللاّمركزية.

حيث بحث اللقاء وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة النجاحات التي أحرزتها الحكومة في ملف التحول الى اللاّمركزية وما تم تنفيذه في مجالات ( نقل الاختصاصات ، الإيرادات المحلية ، الإصحاح البيئي ، تمكين المرأة ، الإنتخابات المحلية ، المشاركة المجتمعية ، ريادة الأعمال ، التحول الرقمي ، المجلس الأعلى للإدارة المحلية ، التنمية المحلية ، مختاري المحلات).

كما تطرق الإجتماع إلى أوجه التعاون بين الوزارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وما تم تنفيذه من مشاريع مشتركة سابقاً وما سيتم العمل عليه خلال المرحلة القادمة.

وتناول الإجتماع الجهود التي تبذلها الحكومة في ملف عودة الحياة لمدينة مرزق وتم استعراض التقدم المحرز في هذا الشأن على مستوى الإجراءات التنفيذية ومسار المصالحة والعيش المشترك.