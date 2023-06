إحالة منحة الزوجة والأبناء والبنات إلى المصارف التجارية

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية ” وفاء الكيلاني” إحالة منحة الزوجة والأولاد عن الربع الثاني “أبريل ومايو ويونيو ” إلى المصارف التجارية ليتسنى للمستفيدين منها صرفها.

وقالت ” الكيلاني” في كلمة لها إن الوزارة عملت على صرف منحة الأبناء في الفترة من يناير إلى الـ30 من يونيو من العام الجاري والمقدرة بـ 2.22 مليار دينار ليبي .

وأشارت “الكيلاني” إلى أن عدد الأسر المستفيدة من منحة الأبناء بلغت أكثر من مليون و 158 ألف أسرة عن النصف الأول من العام الحالي.

وعن منحة الأمهات والبنات فوق سن 18 والمتمثلة في “إيفاء” فلبغت قيمة المنحة أكثر من 992 مليون دينار ليبي وذلك في الفترة من الأول من يناير وحتى الـ30 من يونيو من عام 2023

هذا وبلغ عدد البطاقات والأسر المستفيدة من منحة الأمهات وفقا للكيلاني مليونا و 135 ألف بطاقة، موجهة المستفدين إلى متابعة مايستجد من أعمال حول إيصال الحقوق لمستحقيها عن طريق موقع وزارة الشؤون الاجتماعية للاستعلام عن المنح و القيم المالية المصروفة لكل بطاقة.

وكانت وزارة المالية قد أحالت منحة الزوجة والأبناء والبنات فوق سن 18 عن الأشهر الثلاثة إلى مصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف.

المصدر: وزارة الشؤون الاجتماعية

