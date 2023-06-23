“الوكيل” يتابع سير الخدمات الطبية بمستشفى الداوون القروي

الوطن/متابعات

أجرى وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات سعد الدين عبد الوكيل زيارة تفقدية لمستشفى الداوون القروي، الواقع ببلدية ترهونة.

وتجوّل الوكيل والوفد المرافق له داخل أقسام ووحدات المستشفى، واستمع إلى المقترحات والآراء حول تحسين جودة الخدمات المقدمة من خلاله، حاثًا الجميع على بذل قصارى الجهد لتذليل الصعاب، وتيسير تقديم الخدمة الصحية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة تفقدية أجراها الوكيل للمرافق الصحية الواقعة ببلدية ترهونة، زار خلالها مستشفى ترهونة التعليمي، ومخازن الإمداد الطبي، رفقة وفد من وزارة الصحة.