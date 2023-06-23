الغرياني: على شركات الطيران وضع جدول رحلات يتناسب مع أوقات الصلاة

ليبيا – طالب مفتي المؤتمر الوطني العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني شركات الطيران الخاصة والعامة بضرورة وضع جدول الرحلات بما يتناسب مع أوقات الصلاة للسماح للمسافرين بأداء الصلاة في وقتها.

الغرياني علق خلال استضافته عبر برنامج “الاسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة له الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد على ارتفاع أسعار السلع والمواشي، مشيراً إلى أن الأصل أن هذه السلع تخضع للعرض والطلب ولا أحد يتحكم في السوق.

وتابع : “السوق إن كان فيه شياطين متربصين بالناس وأصحاب الحوائج المحتاجين يحتكرون السلع ويضاربون عليها، هؤلاء ملعونون وهذا من الأعمال الخاطئة، مرتكب خطيئة كبيرة والمحتكر ملعون ويصاب بالجذاب والفلس الذي يشق على الناس ويجمع السلع في وقت شدتها ونقصها ويضارب في السوق، هذا حرام ولا يجوز”.

وفيما يلي النص الكامل:

نلفت نظر شركات الطيران الخاصة والعامة وهذه مسؤولية في أعناقهم فلابد عندما تضعوا جدول الرحلات للمسلمين أن تلاحظوا أن أكثر من تحملوهم مسلمون وعليهم صلوات وهي لها اوقات محددة ولا يحق لمدير شركة الطيران وغيره أن يتجاهل أوقات الصلاة ولابد أن تفرض شروطك بعدم تحديد رحلة تستغرق وقت الصلاة كلها من أولها لآخرها بحيث المسافر يفوته وقت الصلاة، مثلا يجب تحديد موعد الرحلة في النهار بعد أذان الظهر لتكون الساعة 2 ونصف لإعطاء الناس فرصة لجمع صلاة الظهر والعصر.

من هم مسؤولين عن شركات الطيران لابد أن ينتبهوا لهذه لأنها مسألة مهمة موجهة للمسؤولين والمسافرين للحج وغيرهم والحجاج من باب أولى لأن رحلتهم رحلة طاعة.

أما عن الأضحية من السنن ومن لم يفعلها لا يلام ولا يأثم ولا ينبغي أن يرتكب فيها المحظور بحيث أن يتداين دين لا يقدر عليه ويثقل به كاهله ولا عنده مال ليدفع ويخشى أن يموت، الإنسان يجب أن ينزل بكل شيء منزلته.

أوجه كلمة للتجار فيما يتعلق بارتفاع أسعار السلع والمواشي الآن الأصل أن هذه السلع تخضع للعرض والطلب والسوق لا احد يتحكم فيه وإن خلا من المضاربات والمحتكرين في السوق فيه خير وإن ارتفع سرعان ما ينخفض وإن كان فيه شياطين متربصين بالناس وأصحاب الحوائج المحتاجين يحتكرون السلع ويضاربون عليها، هؤلاء ملعونون وهذا من الأعمال الخاطئة، مرتكب خطيئة كبيرة والمحتكر ملعون ويصاب بالجذاب والفلس الذي يشق على الناس ويجمع السلع في وقت شدتها ونقصها ويضارب في السوق، هذا حرام لا يجوز وعلى الناس أن ترجع لأنفسهم ليبارك الله في اعمالهم.