لجنة التفتيش على مخازن الأدوية تتفقد مركزي الجراحات التخصصية وجراحة القلب ببنغازي

وقالت رئيس اللجنة الدكتورة سعيدة بالرحيم: “إن اللجنة اطلعت خلال الزيارة على آلية العمل داخل المخازن، وتقييم طرق تخزين الأدوية والمستلزمات الطبية والتحقق من كيفية العمل لضمان الحفاظ على الأدوية من الهدر الذي قد يحدث وضمان وصولها للمترددين على المراكز والمستشفيات بشكل صحيح”.