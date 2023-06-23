لجنة التفتيش على مخازن الأدوية تتفقد مركزي الجراحات التخصصية وجراحة القلب ببنغازي

الوطن | رصد
قامت لجنة تفتيش وتقييم مخازن الأدوية والمعدات الطبية بوزارة الصحة بزيارة ميدانية إلى مركز طب وجراحة القلب ومركز الجراحات التخصصية الهواري بمدينة بنغازي.
وقالت رئيس اللجنة الدكتورة سعيدة بالرحيم: “إن اللجنة اطلعت خلال الزيارة على آلية العمل داخل المخازن، وتقييم طرق تخزين الأدوية والمستلزمات الطبية والتحقق من كيفية العمل لضمان الحفاظ على الأدوية من الهدر الذي قد يحدث وضمان وصولها للمترددين على المراكز والمستشفيات بشكل صحيح”.
وتأتي جولات اللجنة الميدانية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الصحة بتوفير الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والقيام بالدور التنظيمي والرقابي على الخدمات المرتبطة بصحة وسلامة المواطن بجودة عالية.
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