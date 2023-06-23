الزروق: انفجار شاحنة محملة بمادة اليوريا في سمنو

ليبيا – أكد وكيل ديوان بلدية البوانيس عبد المطلب الزروق،انفجار شحنة من مادة اليوريا المستخدمة في السماد كانت محملة على شاحنة.

الزروق وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين،قال إن الانفجار وقع على مسافة تبعد عن مستشفى سمنو القروي بـ 57 كيلو متر.

وبحسب الزروق، أسفر الانفجار عن وفاة واحدة وإصابات عديدة.

وأشار إلى أن الانفجار سبب ضرراً في 5 شاحنات و3 سيارات مدنية بها عائلات.

الزروق أكد أن المصابين نقلوا إلى مركز سبها الطبي وسائق الشاحنة المنفجرة حتى الآن مازال مفقوداً.