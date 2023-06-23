الترجمان: “الأزمة الحقيقية هي أن من يدير المشهد في ليبيا هي الدول الأجنبية”

الوطن/رصد

قال رئيس مجموعة العمل الوطني للدراسات والبحوث خالد الترجمان، إن إحاطة باتيلي جاءت بعد اعتذاره عن حضور بيان بوزنيقة بعد انتهاء جلسات الحوار لمجموعة (6+6)، مما يعني أن هناك رؤية داخل البعثة الأممية بالتحفظ عن ما صدر من اللجنة.

وأشار الترجمان إلى أن رئيس البرلمان كان له عدة تحفظات، لافتًا إلى أنه المفترض أن تعود تلك النقاط إلى اللجنة ليعاد نقاشها.

واعتبر أن الأزمة الحقيقية هي أن من يدير المشهد في ليبيا هي الدول الأجنبية، والليبيين باتوا عبارة عن أدوات تستخدمها هذه الدول.