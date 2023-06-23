مجلس الدولة: المشري قدّم للمبعوث الأمريكي مقترحًا لخارطة طريق

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري “خالد المشري” اليوم الجمعة، المبعوث الأمريكي السفير “ريتشارد نورلاند” رفقة القائم بأعمال السفارة الأمريكية “ليزي أولدمان” في العاصمة طرابلس.

وذكر مجلس الدولة الاستشاري في بيان أن اللقاء استُعرِضت خلاله نتائج اللّجنة المشتركة (6+6) مع الإشادة بهذا العمل الجاد والمثمر، وتحدث المشري عن الكيفيّة الّتي أنجزت بها اللّجنة عملها والآليّة الّتي تمت بها كتابة القوانين الانتخابية.

وبحسب البيان، عبّر المبعوث الأمريكي عن الترحيب بهذه القوانين وبالعمل الذي أُنجز حتى الآن، ودعمه لهذا المسار، متمنّيا أن يستمر العمل بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لوضع خارطة طريق لإنجاز الانتخابات في أقرب وقت.

وقدم المشري مقترحًا لخارطة طريق سيعرض على المجلسين لتنقيحه واعتماده.

وتابع البيان: “خلال اللقاء تطرّق الجانبان في حديثهما إلى المؤسسة الوطنيّة للنّفط؛ وأبدى المشري بعض الملاحظات حول طريقة عملها، كما كان هناك تقارب في وجهات النّظر في كثير من المسائل الّتي تمّ طرحها”.