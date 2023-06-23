تحليليات: لهذه الأسباب لا يمكن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في العام 2023

ليبيا- سلط تقريران تحليليان الضوء على الثغرات الموجودة في اتفاق لجنة “6+6” الملقية بظلال الشك على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وجو الديموقراطية.

التقريران اللذان نشرهما القسم الإخباري الإنجليزي بشبكة الجزيرة الإخبارية القطرية ومجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية وتابعتهما وترجمت المهم من مضامينهما صحيفة المرصد أوضحا إن القضايا الرئيسية لا تزال محل خلاف شديد رغم مشاريع القوانين المتوافق عليها في المغرب.

وأرجع التقريران الأزمة السياسية الحالية للفشل في إجراء الاستحقاقات الانتخابية في الـ24 من ديسمبر من العام 2021 ورفض رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة التنحي مشيران إلى وجود قضايا عالقة بلا حل في اتفاق “6+6” مرتبطة بذلك الفشل.

ونقل التقريران عن المحلل السياسي “تيم إيتون” قوله:”لاحظ المبعوث الأممي عبد الله باتيلي مخاوف جدية متعلقة ببرنامج انتخابي غير مقبول عبر الطيف السياسي ما يخاطر بزرع مزيد من الانقسامات ومن الواضح أن حساباته تتطلب الحصول على اتفاق أوسع كثيرا بشأن ما سيحدث بعد ذلك والقدرة على المضي قدما”.

إلى ذلك بين عز الدين قويرب عضو لجنة “6+6″ إن الجانبين اتفقا على أن المرشحين ذوي الانتماءات العسكرية يجب أن يستقيلوا تلقائيا من مناصبهم في وقت أوضح فيه التقريران أنه بمجرد قبول الترشح يعتبر المتسابق الرئاسي غير مؤهل لشغل منصب بقوة القانون.

واستدرك التقريران بالإشارة إلى عدم وجود أحكام إضافية لضمان عدم استئناف المرشح لمنصبه بمجرد انتهاء العملية الانتخابية ناقلا عن المحلل السياسي جليل حرشاوي تأكيده إن الفشل في معالجة القضية يمثل مخاطر واضحة فالخسارة تمكن العسكري من العودة لمنصبه بهدف مواجهة الفائز وهلا يمكن القبول به”.

وتحدث التقريران عن وجوب قيام مزدوجي الجنسية وفقا لهذا القوانين بتقديم بيان معتمد من سفارة الدولة المانحة يثبت تقديم التنازل النهائي لكنه لا يحدد آليات للتحقق من الامتثال ناقلا عن “إيتون” قوله أن هذا الجدل الدائر حول المنصب العسكري والازدواجية مرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

وتابع إيتون عرض وجهة نظره بالخصوص عبر القول:” شعرت الأمم المتحدة سابقا أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن هذه النقطة لذلك أعتقد أن الأمر يتعلق بما إذا كان هذا الاتفاق معلقا لمنع عملية سياسية أو ما إذا كانت نقطة خلاف حقيقية لا يمكن التعامل معها”.

وبالعودة إلى حرشاوي إذ قال:”باتيلي يعرف أنه إذا تم تشكيل حكومة جديدة فإنها ستفعل كل ما في وسعها لإفشال الانتخابات والبقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة بالإضافة إلى ذلك كان تعريفها قيد المناقشة وإذا قام الدبيبة بتعديل وزارته ونفذ تغييرا كبيرا فهل هي جديدة حتى لو ظل رئيسا للوزراء”.

وبحسب التقريرين يرى خصوم الدبيبة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والحكومة المصرية وجوب مغادرته المنصب فيما قال “إيتون” إن الإصرار على تشكيل حكومة انتقالية مرة أخرى يطرح سؤال عما إذا كانت القضية تخفي عدم رغبة النخب الحالية في خلق عملية جديدة يمكن أن تؤدي إلى استبدالهم.

وتابع التقريران إن بعض حجج إزاحة حكومة تصريف الاعمال من موقعها المتميز لها ما يبررها إلا أن إنشاء أخرى مؤقتة تعني أن ما سيحدث على الأرجح هو نهاية الحديث عن الانتخابات في وقت قال فيه إن المعايير التي تحدد ما إذا كان ينبغي إجراء جولة ثانية من التصويت كانت غامضة للغاية.

وأضاف حرشاوي بالقول:”لا تزال هناك آليات لفرض جولة ثانية حتى لو فاز مرشح بأغلبية مطلقة في الجولة الأولى بالإضافة إلى ذلك فإن أحكام مسودة القوانين التي تلغي الانتخابات التشريعية إذا لم يتم إجراء الجولة الأولى من التصويت الرئاسي أو الانتهاء منها كانت محفوفة بالمخاطر”.

وبين حرشاوي قائلا:”إن إجراء تصويت نيابي بالتزامن مع الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يعرض التصويت التشريعي إلى احتمال اختطاف المرشحين الرئاسيين غير الراضين عن أدائهم في الجولة الأولى” في وقت أشار فيه التقرير لعدم علم الجمهور بماهية التوافقات الانتخابية ومواعيد التصويت.

ونبه التقريران لمحاذير تجاوز مجلس النواب والدولة الاستشاري بعد فشل هذا الأسلوب في السابق ما يعني إن ذهابه لتأسيس لجنة التوجيه رفيعة المستوى الخاصة بالانتخابات الرئاسية والتشريعية لا بد أن يتم من خلال البناء على ما حققته “6+6” وإعادة إطلاق جولة أخرى من الوساطة.

وأوضح التقريران إن الغرض من الوساطة حمل المزيد من الأطراف الليبية وأصحاب المصلحة الدوليين على دعم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في وقت سيرفض فيه المجلسان أية قوانين انتخابية يتم التوصل لها بعد وقت طويل وهو ما لن يلقى الترحيب من الليبيين والمجتمع الدولي رغبة في إجراءالانتخابات.

واستبعد التقريران قبول أي قوة سياسي بمسار تفاوض حالي بين المشير حفتر والدبيبة لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة خوفا من سيطرتهما على العملية السياسية فيما سيشرع الأخير باستمالة رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري مع قيام الأول بذات الشيء مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لتجسير هوات الخلافات.

وأضاف التقريران إن هذا بالمجمل مفض لظهور تحالفات جديدة وبقاء الوضع الراهن ما يعني أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستصبح مرة أخرى حلما بعيد المنال ومن غير المرجح أن يتحقق في المستقبل القريب مع تآكل جديد لمصداقية جيمع الساسة ووساطات الأمم المتحدة.

ورجح التقريران اندلاع حرب في حال استمرار الجمود من دون أي أمل فالعمليات السياسية المنغلقة دوائر سياسة شريرة وأرض خصبة لمزيد من الخلافات والانقسامات المريرة لا يتم كسرها إلا من خلال العنف في وقت قد تلجأ الأمم المتحدة لاستبدال باتيلي بعد عامين من عمله والعودة بالبلاد للمربع الأول.

واختتم التقريران بالإشارة إلى ما هو مؤكد الآن والمتمثل في عدم احتمالية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في العام 2023 مبينان أن لا أحد لديه الجرأة على قول ذلك بصوت عال رغم وجود مؤشرات مفضية لذلك ما يعني أن على الليبيين حل مشاكلهم بأنفسهم وإن فشلوا لن يلوموا سوى أنفسهم.

ترجمة المرصد – خاص