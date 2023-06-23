ناقش محافظ المصرف المركزي ” الصديق الكبير” مع محافظ البنك المركزي في مصر “حسن عبدالله ” الملفات المشتركة بين المؤسستين، وذلك خلال زيارته للعاصمة المصرية القاهرة الخميس.

وبحث الطرفان وفق منشور للمصرف المركزي ملف التحويلات المصرفية للعمالة المصرية في ليبيا، إلى جانب التطرق لمجالات التدريب والتطوير وتبادل الخبرات والأوضاع الاقتصادية العالمية.

وكانت مصر قد تحصلت على وديعة من ليبيا بقيمة 700 مليون دولار بنهاية العام إلى جانب 200 مليون في سبتمبر الماضي، ليصل إجمالي الوادئع الليبية لديها إلى 900 مليون دولار.

وتطورت العلاقات الليبية المصرية اقتصاديا في ظل حكومة الوحدة الوطنية، باستحواذ الشركات المصرية على النصيب الأكبر في تنفيذ مشروعات في ليبيا بقيمة بلغت 3.5 مليار دولار.

وتتولى الشركات المصرية عدة مشاريع من بينها تنفيذ الطريق الدائري الثالث بتكلفة تقدر بحوالي مليار دولار أمريكي.

وتقدر حجم العمالة المصرية فى ليبيا بنحو 1.1 مليون عامل، بينهم نحو 70% عمالة دون أوراق رسمية، حسب تقديرات وزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية والتي رجحت ارتفاع نسبة النمو السنوية إلى 30%.

المصدر: مصرف ليبيا المركزي + وزارة العمل والتأهيل

The post الكبير في القاهرة، بعد أيام من إعلان حصول مصر على وديعة ليبية بـ 700 مليون دولار appeared first on ليبيا الأحرار.

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