شركة الكهرباء الليبية تتوقع عودة الوحدة الأولى بمحطة الزويتية للإنتاج الأسبوع المقبل

قالت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، إنها تتوقع الانتهاء من أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الزويتينة قبل نهاية الأسبوع المقبل، وعودتها إلى الإنتاج.

وأضافت الشركة في بيان لها، أن الأعمال الميكانيكية للعمرة متواصلة، إذ جرى الانتهاء من تركيب غطاء عمود التوربينة للوحدة والضاغط، وكذلك غرفة الاحتراق وربط خطوط الإمدادات للزيت والغاز والوقود.

وأشارت الشركة إلى أن تلك الأعمال تأتي في إطار جهود رفع كفاءة إنتاج المحطات؛ دعما للشبكة الكهربائية والمحافظة على استقرارها وتحسين أدائها.