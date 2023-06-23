ليبيا تشارك في اجتماعات معهد العالم العربي بباريس

شاركت ليبيا ، بصفتها عضواً في مكتب رئاسة معهد العالم العربي ومجلسيها الإداري والتنفيذي، في الاجتماعات المخصصة لمناقشة أنشطة المعهد المبرمجة لعام 2023 والجوانب الإدارية والمالية وغيرها.

افتتح الاجتماع جاك لانج بكلمة رحب فيها بالحضور وممثلي الدول العربية الأعضاء بمجلس الإدارة ، ثم شرع في مناقشة بنود جدول الأعمال.

وناقش المجتمعون، قضايا إدارية ومالية، خاصة ميزانية المعهد لعام 2023 والميزانية المقترحة لعام 2024، وتأثير الانخفاض الحاد في إيرادات المعهد.

مثل دولة ليبيا في هذا الاجتماع د. فتحي محمد اميمه الملحق الثقافي بالسفارة الليبية باريس .

يُعد معهد العالم العربي، مؤسسة عمومية مشتركة بين فرنسا والعالم العربي، حيث يتولى مجلس السفراء العرب بباريس انتخاب الممثلين العرب من بين أعضائه في المجالس المختلفة، فيما تسمي فرنسا ممثليها في هذه المجالس.