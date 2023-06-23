الهنقاري: التعليم يجب أن يكون بعيدا عن المحاصصة .. ونطالب الدبيبة بإقالة القيب

ليبيا – علق المحلل السياسي محمد الهنقاري على قرارات وزير التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عمران القيب للإيفاد للدراسة في الخارج والتي تضمنت أسماء لمسنين وأبناء مسؤولين.

الهنقاري وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،قال :”ياسيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أنه التعليم ثم التعليم. يكون بعيدا عن المحاصصة الجهوية والقبلية النتنة القذرة التي سببت الانحطاط والتخلف لهذه الأجيال،ولا استهتار بالتعليم بتنصيب هذا الوزير المثير للجدل والهرطقة والفلايط. واستبداله بشخصية تليق بهذا المنصب،يملك استراتيجية وعلما وأخلاقا”.