قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن عملية البحث عن الغواصة المفقودة التي تقل أثرياء يتناقض بصورة “صارخة” مع الاستجابة لغرق قارب صيد انطلق من مصر إلى طبرق شرقي البلاد ومن ثم إلى أوروبا.

وأضافت الصحيفة أن عملية مكثفة جرت للعثور على الغواصة المنكوبة وركابها وإنقاذهم، بمشاركة خفر السواحل الأمريكي والقوات المسلحة الكندية والسفن التجارية.

وأضافت الصحيفة أن حادث قارب الصيد لم ينج منه إلا حوالي 100 شخص فقط من أصل 750 مهاجرا غير نظامي بينهم أطفال ما يجعلها واحدة من أكثر الكوارث فتكا في البحر المتوسط.

وتابعت الصحيفة القول إن اليونان والاتحاد الأوروبي يلقيان باللوم على مهربي البشر في الحادث، لكن كلاهما يجب أن يجيب على التساؤلات عن دورهما في مثل هذه الكوارث.

وأشارت الصحيفة إلى أن كلمة “مهاجر” أصبحت تستخدم لتخفي وتصم الأفراد الذين يسمون بها، بدلاً من تسليط الضوء عليهم كبشر لديهم آمال ومخاوف على أنفسهم وعائلاتهم ويستحقون الكرامة والأمان والاهتمام.

هذا ولقي 82 شخصا على الأقل حتفهم في المتوسط وأنقذ 104 آخرين من أصل 700 مهاجر من جنسيات مختلفة كانوا على متن قارب صيد انطلق من مصر إلى طبرق شرقي البلاد ومن ثم إلى أوروبا قبل غرقه في المتوسط.

وكان خفر السواحل الأمريكي قد قال إن الغواصة تيتان التي فقدت في المحيط الأطلسي قبل أيام قد تعرضت على الأرجح لانفجار داخلي كارثي ما أودى بحياة ركابها الخمسة.

المصدر: الغارديان

The post “تناقض صارخ” .. الغارديان تقارن بين الاهتمام بـ”غواصة تيتان” وقارب طبرق appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار