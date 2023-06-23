المشري يقدم مقترحا لخارطة طريق خلال لقاءه بالسفير الأمريكي في ليبيا

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، بالسفير الأمريكي ورئيس بعثة الولايات المتحدة في ليبيا، ريتشارد نورلاند.

وخلال اللقاء، قدم المشري مقترحا لخارطة طريق سيُعرض على مجلسي النواب والدولة لتنقيحه واعتماده.

حضر اللقاء، الذي عقد في طرابلس صباح اليوم الجمعة، القائم بأعمال السفارة الأميركية ليزلي أوردمان.

واستعرض المشري نتائج اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة لإعداد قوانين الانتخابات «6+6»، متناولا الكيفية التي أنجزت بها اللجنة عملها، وآلية كتابة القوانين الانتخابية.

‏من جانبه، قال نورلاند إنه ناقش مع المشري عمل لجنة «6+6»، والحاجة إلى بناء توافق للمضي قدمًا بسرعة في عملية سياسية تتيح لليبيين الفرصة لانتخاب قادتهم الوطنيين، داعيا جميع الأطراف إلى دعم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي الذي يسهل هذه العملية، حسب بيان السفارة الأميركية حول اللقاء.

وتطرق اللقاء إلى المؤسسة الوطنية للنفط؛ إذ أبدى المشري بعض الملاحظات حول طريقة عملها، وفق البيان الذي أشار إلى تقارب وجهات النظر في كثير من المسائل بين الجانبين.