تطعيم 24 ألف من أطفال الجنوب بمطعوم الحصبة

الوطن/متابعات

أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض بوزارة الصحة الليبية حملة تطعيم؛ استجابة لتفشي مرض الحصبة، حيث تستمر هذه الحملة لمدة 5 ايام في الفترة ما بين 18إلى 22 يونيو في جنوب ليبيا قابلة للتمديد، تستهدف أربع بلديات (وادي آجال ووادي الشاطئ، وغات والقطرون) ويقدر عدد الاطفال المستهدفين في هذه الحملة 45.000 طفل كجزء من الحملة الوطنية الشاملة.

ودعمت اليونيسف الحملة بتوفير 300,000 جرعة فيتامين “أ” و55,000 جرعة من اللقاح الواقي من مرض الحصبة والحميراء، وتلعب حملة التحصين دورا هاما في الحد من انتشار تفش مرض الحصبة وتعزيز الصحة العامة للأطفال .

كما قامت منظمة اليونيسف وبالتعاون مع المركز والوطني لمكافحة الأمراض بإجراء حملات التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية للتعريف بمرض الحصبة وكذلك اهمية التطعيم وتشجيع الآباء والأمهات ومقدمي الرعاية في المناطق المستهدفة لإعطاء الأولوية لصحة أطفالهم من خلال تطعيمهم.