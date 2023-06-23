قنصل ليبيا بالإسكندرية يزور مقر السفارة بالقاهرة ويقدم التهاني بعيد الأضحى

زار القنصل الليبي العام في مصر صالح خطاب الساعدي، وعدد من أعضاء القنصلية العامة، الخميس مقر السفارة الليبية بالقاهرة، وكان في مقدمة مستقبلي الوفد السفير محمد عبد العالي مصباح القائم بالأعمال ورؤساء الأقسام بالسفارة.

ووفقا لبيان السفارة الليبية في القاهرة، فإن الزيارة تأتي في إطار الدفع بالعمل المشترك بين السفارة الليبية بالقاهرة والقنصلية العامة بالإسكندرية لتقديم كل الخدمات لأبناء الجالية الليبية بجمهورية مصر العربية.

ورحب السفير بالقنصل والوفد المرافق له، واعتبر هذه الزيارة مهمة لزيادة الترابط والتعارف بين موظفي البعثة الليبية في كل من السفارة والقنصلية .

وقدم القنصل العام، التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والسفير وكل أعضاء البعثة، مثمناً الجهود المبذولة من السفارة الليبية بالقاهرة.

وأكد أن القنصلية هي امتداد للسفارة وأن الهدف الأساسي والأهم هو تقديم أفضل الخدمات للمواطنين من أبناء الجالية الليبية بجمهورية مصر.

وقام الوفد، رفقة السفير بجولة داخل أقسام السفارة في أجواء مفعمة بالألفة والود بين جميع الحاضرين .

يذكر أن القائم بالأعمال وعدد من أعضاء السفارة، زاروا مقر القنصلية العامة بالإسكندرية في الأول من شهر يونيو الجاري.