الدرقاش: الفساد موجود ولكن الوضع اليوم بالتأكيد أفضل من الوضع قبل “ثورة فبراير”

ليبيا – أكد مروان الدرقاش الناشط الإسلامي الموالي للمفتي المعزول الصادق الغرياني،أن الفساد موجود في البلاد وبصورة كبيرة لكنه فساد ممجوج.

الدرقاش وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:” الكل ينكر الفساد ويستطيع إنكاره، تستطيع الحديث عنه وكتابة المنشورات في نقده مع ذكر من يقفون خلفه ويمارسونه دون خوف”.

وبحسب الدرقاش :”هذا الوضع بالتأكيد أفضل من الوضع قبل فبراير حيث كان الفساد موجوداً ولكن لا يستطيع أحد مجرد ذكره أو استهجانه إنما المسموح فقط التطبيل له ومدحه، ميت ويطير”.