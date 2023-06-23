بطاو يكشف سر إقالته من تدريب ليبيا

قال حمدي بطاو المستقيل من تدريب منتخب ليبيا إن رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني أقال طاقمه المعاون لعدم قدرة الاتحاد على تغطية نفقاتهم المالية.

وأضاف بطاو في تصريحات لقناة ليبيا الجديدة الخميس إن “الالتزامات المالية للطاقم بما فيهم المدرب معاذ عبود لا تتعدى 16 ألف دولار”.

وزاد: “لقد تقبلت قرار اتحاد الكرة وأشرفت على المنتخب في مباراتين وأجرينا 12 حصة تدريبية فقط”.

ووصف بطاو قرارات اتحاد الكرة بأنها “ارتجالية وغير مدروسة”.

وأردف: “لكنني احترمتها، ولم أخل بالاتفاق مع الاتحاد، ولم أترك تدريب المنتخب لكي لا يقال إني هربت من هذه المهمة”.

وختم بطاو: “أقدم الشكر لكل من عمل معي، فهم شخصيات رياضية معروفة سواء إدريس المرابط أو طارق عبد العليم وأيضا محلل الأداء”.