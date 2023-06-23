إيطاليا تسلم خفر السواحل الليبي زورقين لمكافحة الهجرة

منحت إيطاليا، زورقين لخفر السواحل الليبي، في إطار تعاون لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتثير جدلاً في مدينة مادزارا ديل فالّو في جزيرة صقلية، المدينة التي بها أحد أكبر أساطيل الصيد في البحر الأبيض المتوسط، وفقا لصحيفة “لا سيتشيليا” الإيطالية.

وقال العمدة السابق لمدينة مادزارا ديل فالّو، نيقولا كريستالدي:”دعونا نأمل ألا يتم استخدامهما ضد قوارب الصيد الخاصة بصيادي مادزارا ديل فالّو”.

وأوضحت الصحيفة، أنه تم تسليم الزورقين في مدينة ميسينا بصقلية كجزء من اتفاقية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمهاجرين، في إطار خطة “دعم الإدارة المتكاملة للحدود والهجرة في ليبيا” التابعة للاتحاد الأوروبي.

أقيم الحفل في ترسانة ميسينا العسكرية، حيث تم تسليم الوحدتين البحريتين من طراز “كورّوبيا” إلى الوفد الفني لخفر السواحل الليبي، بحسب الصحيفة ذاتها.

ويندرج الزورقان، بعد عمليات إعادة التأهيل والكفاءة من قبل عمال وكالة الصناعات الدفاعية، في إطار الاتفاق الفني الموقع بين وزارة الداخلية – إدارة الأمن العام – المديرية المركزية للهجرة وشرطة الحدود ووكالة الصناعات الدفاعية الإيطالية، ووفقا للصحيفة الإيطالية.

ولفتت الصحيفة إلى أنه جرى حفل تسليم الزورقين، وسبقه التوقيع على التقرير الرسمي، بحضور ممثلين عن المديرية العامة لسياسات الجوار ومفاوضات التوسع التابعة للمفوضية الأوروبية، والمديرية المركزية للهجرة وشرطة الحدود، واللجنة التقنية الليبية، ووكالة الصناعات الدفاعية وشرطة الجرائم المالية والتهريب الإيطالية.

ونوهت الصحيفة بأن زوارق الدوريات التي تم تسليمها إلى السلطات الليبية يأتون في إطار المشروع الأوروبي في دعم الإدارة المتكاملة للحدود والهجرة في ليبيا، لتمكين خفر السواحل الليبي من دعم العمليات الأوروبية لتأمين مياه البحر الأبيض المتوسط، ولتجنب المزيد من الوفيات بسبب حطام السفن في البحر الأبيض المتوسط.