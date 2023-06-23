أنديبندنت البريطانية: إعادة هانيبال القذافي إلى السجن بعد يوم واحد في المستشفى

نُقل هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي إلى المستشفى لفترة وجيزة بعد أن تدهورت صحته بعد قرابة ثلاثة أسابيع من إضرابه عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله في لبنان دون محاكمة، بحسب ما أفاد شخص مطلع على القضية أمس الخميس، لصحيفة “إنديبندنت” البريطانية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن صحة هانيبال القذافي، تدهورت، بعد أن شرب كميات قليلة من الماء، يوم الأربعاء، وفقاً لما قاله الشخص الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية القضية.

ونُقل هانيبال القذافي، الذي بدأ إضرابه عن الطعام في 3 يونيو، إلى مستشفى “أوتيل ديو دي فرانس” في بيروت يوم الأربعاء بعد إصابته بهبوط في ضغط الدم والتهاب في العمود الفقري.

وقال المصدر، لصحيفة “إنديبندنت” البريطانية، إن القذافي حصل على مصل ومضادات حيوية ومكملات غذائية وبعد أن استقرت حالته الصحية أعيد إلى السجن في بيروت.

وأضاف المصدر، إن طبيبا فحص القذافي في زنزانته يوم الخميس وإن حالته مستقرة.

ويعاني هانيبال القذافي من آلام في الظهر بسبب احتجازه في غرفة صغيرة حيث لا يستطيع التحرك بحرية أو ممارسة الرياضة، وفقا لصحيفة “إنديبندنت” البريطانية.