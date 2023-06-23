فضيل الأمين: يجب عودة وحدة الدولة ومؤسساتها وهيبتها بالقانون

دعا فضيل الأمين المرشح الرئاسي إلى ضرورة العمل على وحدة الدولة ومؤسساتها وهيبتها، رغم اختلاف الرؤى و وجهات النظر وحتى في التوجهات والاجتهادات.

أضاف في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر قائلًا “لكن عندما ننصب أنفسنا أوصياء على بعضنا البعض وننصب أنفسنا الأوصياء الوحيدين على الوطن نبدأ في ممارسة الاقصاء وحتى الاستئصال لمن نختلف معهم”.

وتابع قائلًا “عادة ما تنقلب هذه الممارسات على أصحابها. ما يحكمنا هو القانون والنظام وعدم ممارسة العنف وعدم فرض الاّراء بالقوة. ما عدا ذلك حقوق يحفظها أساس المواطنة التي لا يمكن لأحد أن يحرم منها أحد. ولهذا لابد من عودة وحدة الدولة ومؤسساتها وهيبتها”.