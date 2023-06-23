بوقعيقيص: إيطاليا تسعى عبر توطين الهجرة غير الشرعية إلى استعمار بلادنا

ليبيا – علقت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص على الأمسية الثقافية التي أقيمت في ضريح عمر المختار حول معتقلات الاستعمار الإيطالي في برقة.

بوقعيقيص وفي منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قالت:” إن الأمسية قدم فيها زاهي المغيربي استعراض مهم لتلك الحقبة،كما قدمت الباحثة الإيطالية ماريا لويزا بالومبو نظرة عامة لهذه المعتقلات وغايتها إفناء أهل المنطقة لتوطين عائلات إيطالية تم استقدامها عبر بواخر في حفل بهيج جرى في الموانئ الإيطالية”.

وأضافت بوقعيقص:”وذكرت الباحثة أن هذا الماضي يجري طمسه بالكامل من التاريخ الإيطالي،وقلت لها ما أشبه الليلة بالبارحة،اليوم تسعى إيطاليا لتوطين الهجرة غير الشرعية في بلادنا وهذا أيضا استعمار،و ناشدتها أن ترفع صوتها في بلادها والاتحاد الأوروبي من أجل تنمية جادة مستدامة في المناطق الحدودية لتمتد في عمق الحزام الأفريقي تجذب للعيش فيها المهاجرين وتخلق لهم فرص العمل،فذلك أفضل من قتل هؤلاء غرقا في البحار وتحويل بلداننا لغفر للسواحل الأوروبية مرتشون بحفنة من اليورو ولعله في هذه الحدود تزدهر مدن تحاكي مدينة فلاديخستوك الروسية التي قامت على أكتاف المهاجرين من الصين وصنعوا منها في صقيع صحراء سيبيريا جوهرة تستقطب المال والأعمال”.