السنوسي: إحاطة باتيلي أحبطت الليبيين 

قال نجل ولي العهد محمد الرضا السنوسي، إنه تابع ما صدر من إحاطة من جانب المبعوث الخاص للأمين العام للمتحدة إلى ليبيا أمام أعضاء مجلس الأمن، والذي للأسف لم يأتي بأي طرح يلبي طموحات الشعب الليبي الذي أصبح معتاداً على الاحباطات المتكررة من جانب المجتمع الدولي، وعجز المبعوثين الدوليين عن لعب دور حاسم في اخراج وطننا من أزمته.

أضاف في بيان له على حسابه بموقع تويتر قائلًا “هذه الاحاطة التي وضعت آمال شعبنا في الوصول إلى نقطة نجاح انتخابات عامة في تغيير الواقع السيء الذي تعيشه بلادنا قيد التأجيل إلى أمد غير مسمى ، قد أدخلت بلادنا إلى مرحلة جديدة ، ربما الأخطر على بلادنا حتى هذه اللحظة”.

وتابع قائلًا “إننا نسعى لأن يكون خلاص وطننا من خلال طريق يفضي إلى تداول سلمي وديمقراطي على السلطة، وإننا نؤمن أن هذا الحل لن يكون متاحاً الا من خلال حوار وطني جاد يتخذ من الشرعية الدستورية مظلة لاحتوائه ، وسيكون علينا جميعاً أن نتخذ خطوات جادة خلال الأسابيع والأشهر القادمة لتحقيق هذه الغاية أعاننا الله جميعاً وحفظ الله بلادنا”.