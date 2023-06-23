خلال لقائه نورلاند.. المشري يقدم مقترحا لخارطة طريق لحل الأزمة

العنوان-طرابلس

قدم رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، مقترحًا لخارطة طريق سيُعرض على مجلسي النواب والدولة لتنقيحه واعتماده، وذلك خلال لقائه المبعوث الأمربكي الخاص إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند.

واستعرض المشري نتائج اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة لإعداد قوانين الانتخابات “6+6″، متناولا الكيفية التي أنجزت بها اللجنة عملها، وآلية كتابة القوانين الانتخابية.

‏وقال نورلاند إنه ناقش مع المشري عمل لجنة “6+6″، والحاجة إلى بناء توافق للمضي قدمًا بسرعة في عملية سياسية تتيح لليبيين الفرصة لانتخاب قادتهم الوطنيين، داعيا جميع الأطراف إلى دعم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باثيلي الذي يسهل هذه العملية، حسب بيان السفارة الأمريكية حول اللقاء.

كما تطرق اللقاء إلى المؤسسة الوطنية للنفط؛ إذ أبدى المشري بعض الملاحظات حول طريقة عملها، وفق البيان الذي أشار إلى تقارب وجهات النظر في كثير من المسائل بين الجانبين.