الحصادي إلى اللذين اغتالوا أحلام وآمال الطلبة: فسادكم ومحسوبيتكم تجردت من أي قيمة أخلاقية

ليبيا – وجه عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين،رسالة إلى الذين سرقوا واغتالوا أحلام وآمال الطلبة المتميزين وهم ينتظرون الإيفاد للدراسة في الخارج.

الحصادي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، قال:” إلى الذين سرقوا واغتالوا أحلام وآمال وطموح الطلبة المتميزين،وهم ينتظرون الإيفاد،إن فسادكم ولوصصتكم ومحسوبيتكم تجردت من أي قيمة أخلاقية”.

وأضاف:” يحكي شيخ اللصوص (الخياط) عن نفسه فيقول : (ما سرقت جارا قطُّ ولو كان عدوا، ولا سرقت كريما وأنا أعرفه،ولا خنت مَن خانني، ولا كافأت غدرا بغدر)”.