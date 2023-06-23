المشري يقدم للمبعوث الأمريكي مقترحا لخارطة طريق لحل الأزمة

الوطن| رصد

التقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري، اليوم الجمعة، مبعوث الرئيس الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، رفقة القائم بأعمال السفارة الأمريكية ليزي أولدمان، في العاصمة طرابلس.

وناقش اللقاء نتائج اللجنة المشتركة (6+6) مع الإشادة بهذا العمل الجاد والمثمر.

وأشار المشري إلى كيفيّة انجاز لجنة 6+6 عملها والآليّة الّتي تمت بها كتابة القوانين الانتخابية.

هذا وقد عبر المبعوث الأمريكي عن الترحيب بهذه القوانين وبالعمل الّذي أُنجز حتى الآن، ودعمه لهذا المسار متمنّيا أن يستمر العمل بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لوضع خارطة طريق لإنجاز الانتخابات في أقرب وقت، حيث قدم المشري مقترحًا لخارطة طريق سيعرض على المجلسين لتنقيحه واعتماده.

و تطرّق الجانبان إلى المؤسسة الوطنيّة للنّفط، فقد أبدى المشري بعض الملاحظات حول طريقة عملها، كما كان هناك تقارب فيوجهات النّظر في كثير من المسائل الّتي تمّ طرحها.