المشري يعتزم تقديم مقترح لخارطة طريق تتجاوز حالة الانسداد

يعتزم رئيس مجلس الدولة خالد المشري، تقديم مقترحًا لخارطة طريق لتجاوز حالة الانسداد التي أعقبت فشل نتاج اللجنة المشتركة 6+6 في إقناع الأطراف الليبية والأطراف الحارجية المتدخلة في الشؤون الليبية، بقدرتها على إنجاز الاستحقاق الانتخابي.

وطرح المشري مقترحه أمام المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية ليزي أوردمان، اللذين التقاهما صباح اليوم في العاصمة طرابلس، الذي قال إنه سيمثل خارطة طريق، وسيعرض على مجلسي النواب والدولة لتنقيحه واعتماده.

وكان المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا ليزلي أوردمان، قد بحثا اليوم الجمعة مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري، عمل اللجنة المشتركة 6+6.

كما تطرّق الجانبان إلى المؤسسة الوطنيّة للنّفط؛ فقد أبدى المشري، بعض الملاحظات حول طريقة عملها.