الداخلية تضبط أجهزة لتعدين العملات الرقمية في طرابلس

العنوان-طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة ضبط جهاز المباحث الجنائية عددًا كبيرًا من الأجهزة والمعدات المستخدمة في تعدين العملات الرقمية المشفرة داخل موقع بمنطقة السراج في العاصمة طرابلس.

وأشارت الداخلية في بيان لها، اليوم الجمعة، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص، دون أن تفصح عن مزيد تفاصيل الواقعة والمتورطين فيها.

وذكرت الوزارة أن جهاز المباحث الجنائية تمكن في وقت سابق من ضبط معدات وأجهزة تستخدم في تعدين العملات الرقمية داخل موقع بمنطقة الظهرة بطرابلس.

وأعلنت النيابة العامة، الأربعاء الماضي، اكتشاف عدة مواقع تُستخدم في ممارسة تعدين العملات المشفرة بمدينتي طرابلس ومصراتة، وضبط عشرة وافدين صينيين في موقع بمدينة مصراتة.

ويفرض مصرف ليبيا المركزي منذ عام 2018 حظر الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة.