القوي يبحث مع المبعوث الأمريكي جهود تعزيز استقلالية المؤسسة القضائية في ليبيا

ليبيا – استقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح القوي، الخميس، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير نورلاند والمستشار السياسي المرافق له.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للقضاء، سبل التعاون القضائي بين البلدين وكافة الشؤون ذات العلاقة بالشأن القضائي بالعموم.

وأهدى القوي إلى البعثة نسخة من إصدار المطبوعة الوثائقية “أطلس المحاكم الليبية” المترجمة باللغة الإنجليزية.

المبعوث الخاص السفير نورلاند وفي تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،: “أنا أثمن فرصة زيارة المجلس الأعلى للقضاء ولقاء سعادة رئيس المجلس مفتاح القوي للنقاش حول الدور المهم لسلطة قضائية قوية في الانتخابات الوطنية والتباحث في جهود لتعزيز قضاء ليبيا المستقل.”