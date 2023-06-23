رئيس مجلس النواب يناقش مع محامين درنة مخرجات لجنة 6+6

التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الجمعة بمكتبه في مدينة القبة نقابة المحامين فرع درنة.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس إنه تم خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات حول مخرجات لجنة 6+6 والملاحظات حولها، ونقاش دور القانونيين في هذه المرحلة من أجل المساهمة في إبداء الآراء القانونية.

كما تناول اللقاء احتياجات نقابة المحامين فرع درنة وعدد من المواضيع ذات العلاقة بالعمل القضائي والمحاماة.

وفي ختام اللقاء قام أعضاء نقابة المحامين درنة بتكريم السيد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بدرع تكريمي وشهادة شكر تقديراً لجهوده التي بذلها لعودة العمل القضائي بمدينة درنة وضواحيها ومواقفه الوطنية التي يبذلها لتتجاوز بلادنا هذا المرحلة الصعبة التي تمر بها.

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