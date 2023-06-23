مركز شرطة بوعطني يلقي القبض على 3 نساء يمتهنّ السرقة

الوطن| رصد

ألقى مركز شرطة بوعطني القبض على تشكيل عصابي نسائي يمتهن سرقة الملابس من المولات والمحال التجارية وعند ضبطهن تم العثوربحوزتهن على المسروقات وسلاح ناري نوع مسدس.

و أصدر رئيس المركز معتز زقلام، تعليمات بالبحث والتحري وسرعة ضبط المطلوبين، وتم انتقال أعضاء التحريات إلى آخر مكان تمت فيه عملية السرقة بطريق المطار.

وأسفرت جهود التحريات عن التوصل لتحديد هوية هذا التشكيل العصابي المُتكون من ثلاثة نساء.

ويذكر أن هذا التشكيل يستقل مركبة آلية نوع هيونداي انترا اللون رصاصي، حيث وردت معلومات تفيد بتجوال المركبة سالفة الذكر داخل الإختصاص.

هذا وتم التنسيق مع قسم الشرطة النسائية بإعداد كمين مُحكم وضبط المركبة وعلى متنها سيدتان، حيث عثر على كمية من الملابس وكذلك سلاح ناري نوع مسدس.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهن وإحالتهن إلى قسم الشرطة النسائية إلى حين عرضهن على النيابة العامة.