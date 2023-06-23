قويرب: وقائع تعدين العملات المشفرة لا تحتاج إلى تهويل

اعترض النائب عزالدين قويرب عضو لجنة “6+6”، على تناول ومتابعة عمليات تعدين العملات المشفرة بمخالفة القانون، واصفا ما يحدث بـ«التهويل».

وقال قويرب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وليس من حق أي أحد تجريم الأفعال المباحة من تلقاء نفسه أياً كان وصفه وصفته”.

وأضاف:” بدون تهويل في موضوع التعدين الرقمي قد (قد) تكون المخالفة سرقة كهرباء لعدم وجود عداد للكهرباء أو عدم وجود ترخيص، غير ذلك هو إفتئات وتشويه سمعة أشخاص ومدن دون وجه حق”.

ولفت إلى أن تظليل للرأي العام من قبل بعض الجهات الضبطية قصد تحقيق نجاحات وهمية لم تعد تنطلي على العقلاء في كل ليبيا” على حد تعبيره.

وكان جهاز المباحث الجنائية، أعلن عن ضبط مزرعة جديدة لتعدين البتكوين في السراج بطرابلس، بعد أن النائب العام الصديق الصور، بالأمس، عن ضبط 50 صينيا يقومون بعمليات تعدين العملات المشفرة بمصنع حديد في زليتن بالمخالفة للقانون.