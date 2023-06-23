شوبار: الشعب يطالب بحكومة وطنية مصغرة للإشراف على الانتخابات 

قال محمد شوبار المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية، إن تشكيل حكومة وطنية مصغرة قوية موحدة بوجوه جديدة نصت عليه الفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2656 وهذا يتناغم مع ماطالب به الشعب الليبي مطلع يوليو الماضي من أجل تنفيذ وقف إطلاق النار الذي يشمل عملية جمع السلاح وإخراج كافة القوات الأجنبية لأجل التمهيد والإشراف على الانتخابات التي يتطلع إليها الليبيون منذ فترة طويلة.

وأشار المتحدث الرسمي لمبادرة القوى الوطنية الليبية شوبار في تصريحات صحفية أن الشعب الليبي والمجتمع الدولي يتطلعان إلى إنهاء الخلافات الليبية الليبية من أجل تنفيذ الإستحقاق الإنتخابي الذي سيؤدي إلى خروج ليبيا من أزمتها المستمرة منذ عشر سنوات مضيفا أن الجميع لابد أن يتحلى بالمسؤولية السياسية تجاة ذلك .