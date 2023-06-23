ليبيا الان

بالعون: لن يتم إجراء الانتخابات في ليبيا قبل 2025 على أقل تقدير

تم النشر منذُ 9 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أشار عضو مجلس النواب، “أسمهان بالعون” إلى أن الشكوك تتزايد بين الليبيين حول مصداقية دور المبعوث الأممي عبدالله باثيلي، بعد اعتراف الأخير بفشل تنظيم الانتخابات هذا العام.

وأضافت “بالعون” في تصريحات صحفية، أنه، لا تزال هناك خلافات حول مؤهلات المرشحين والأساس القانوني للانتخابات الرئاسية، وما إذا كان سيف الإسلام سيشارك أم لا.

واعتبرت أن اتفاق لجنة “6+6” في بوزنيقة يُعد اختراقًا مهمًا يجب البناء عليه من أجل التوصل إلى اتفاقات نهائية حول مستقبل الانتخابات في البلاد.

كما توقعت “بالعون”، أن يصدر مجلس النواب، قوانين الانتخابات، تحت ضغط أمريكي، بعد حسم النقاط الخلافية في الشهور المقبلة.

ورأت أنه، لن يتم إجراء الانتخابات في ليبيا قبل عام 2025م، على أقل تقدير.

الوسوم

أسمهان بالعون بالعون

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك