صالح: تواصل دعم المحروقات في ليبيا كارثة

ليبيا – وصف المستشار المالي عمار صالح تواصل دعم المحروقات بـ “الكارثة”،مطالبا بدعم بدائل رفع الدعم التي ذهب إليها وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، مقترحا دفع القيمة المالية مباشرة للمواطنين عن طريق منظومة حسابات عملية تحمي حقوق المواطنين وتقطع الطريق أمام المتحايلين وسماسرة المحروقات، وفق تعبيره.

صالح وفي تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية” أكد في طرحه أن هذه البدائل ستقلل عمليات تهريب الوقود وستخفف الأعباء التي يتكبدها الاقتصاد الوطني نتيجة تمتع ما يقارب 3 ملايين أجنبي بمزايا الدعم عن المحروقات.