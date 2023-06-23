مكافآت لغير العاملين وجوازات سفر مخالفة.. هيئة الرقابة تكشف فساد الخارجية الليبية

كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية الليبية لعام 2022 عن مخالفات عديدة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي التي تتولاها الوزيرة نجلاء المنقوش.

وجاء في التقرير أن ديون وزارة الخارجية بلغت 10.6 مليون دينار، وأن الوزارة صرفت 127.2 ألف دينار من بند مكافئات غير العاملين كمكافئات على موظفي الوزارة.

ورصد التقرير وجود اذن صرف بشأن مناقلة من الباب الأول والثاني بقيمة 238 ألف دينار دون أخذ الإذن بذلك، وإصدار جوازات سفر دبلوماسية بالمخالفة القانونية.

ومن بين المخالفات التي ذكرها التقرير، تأخر وزارة الخارجية في سداد الديون المتراكمة على الدولة الليبية اتجاه المنظمات الدولية حيث تجاوزت 49 مليون دولار.

ورصد أيضاً عدم عودة بعض المراقبين الماليين للعمل بالداخل بعد انتهاء فترة عملهم و إحالة مرتباتهم عن تلك الفترة رغم عدم وجود تمديد بالعمل، وتمديد فترة عمل بعض الموظفين الموفدين بالخارج بالمخالفة القانونية.

وأشار التقرير إلى وزارة الخارجية عانت من ضعف الأداء في إدارة المنظمات الدولية إداريا وفنياً، وذلك لقلة العناصر الفنية المتخصصة لتوفير قاعدة بيانات كاملة وشاملة وإعداد تقارير دورية، بالإضافة إلى قلة مشاركة إدارة المنظمات الدولية في أغلب الندوات والمؤتمرات الدولية.

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