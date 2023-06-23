إيطاليا تسلم خفر السواحل الليبي زورقين لمنع عبور المهاجرين إلى أوروبا

سلمت السلطات الإيطالية زورقين من طراز كوروبيا لخفر السواحل الليبية ضمن الاتفاقية الفنية المنصوص عليها بين البلدين ضمن مشروع دعم الإدارة المتكاملة لحماية الحدود ومكافحة الهجرة في ليبيا.

وقالت وكالة الصناعات الدفاعية الإيطالية إن مراسم التسليم تمت أمس الخميس في قاعدة ميسينا العسكرية سبقها التوقيع على التقرير الرسمي بحضور ممثلين عن المديرية العامة لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع التابع للمفوضية الأوروبية.

وأشارت الوكالة إلى أن تسليم الزورقين إلى ليبيا جزء من مشروع مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية ومراقبة الحدود مما يسمح لخفر السواحل الليبي بدعم العمليات الأوروبية لتأمين مياه البحر الأبيض المتوسط.