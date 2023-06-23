التهابات العمود الفقري..مصادر للعربية تؤكد تدهور الحالة الصحية لـ”هانيبال القذافي”

العنوان

يعاني هانيبال القذافي نجل الرئيس الليبي معمر القذافي من التهابات حادة في العمود الفقري وهبوط بضغط الدم، وذلك نتيجة إضرابه عن الطعام، بحسب العربية نت.

وأضافت العربية نت، أن هانيبال أُدخل إلى المستشفى أمس بسبب تدهور حالته الصحية، وبقي فيه أربع ساعات.

وأوضحت أن القذافي أجريت له الفحوص الطبّية اللازمة في مستشفى أوتيل ديو في الأشرفية تحت إشراف طاقم من الأطباء والممرضين.

وأشارت العربية إلى أن المعلومات الخاصة كشفت أن القذافي مستمرّ في إضرابه عن الطعام ويشرب فقط المياه لتناول الدواء.

وكان هانيبال القذافي أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام، منذ مطلع يونيو الجاري احتجاجا على استمرار القضاء اللبناني في احتجازه منذ 8 سنوات لاتهامه في قضية الإمام المغيّب موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين الذين اختفوا في ليبيا عام 1978.