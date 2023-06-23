| المشري يعرض مقترحًا بـ”خريطة طريق” لحل الأزمة في ليبيا

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2023/06/23 على الساعة 23:08

: تحدث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، خلال لقائه المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، عن مقترح بـ”خريطة طريق”، يستهدف حل معضلة القوانين الانتخابية، وسط ترقب لما ستسفر عنه الأوضاع في الأيام المقبلة.

والتقى المشري في مقر إقامته بطرابلس السفير نورلاند، اليوم الجمعة رفقة القائم بأعمال السفارة الأمريكية، ليزلي أوردمان، وتمحور اللقاء حول موقف الأطراف الليبية من قانوني الانتخابات الرئاسية والنيابية، بما يضمن حل الأزمة السياسية، حسب بيان المكتب الإعلامي لمجلس الدولة على “فيسبوك”.

وأضاف البيان أن المشري تطرق خلال اللقاء إلى “الكيفية التي أنجزت بها اللجنة المشتركة (6+6) عملها، والآلية التي جرت بها كتابة القوانين الانتخابية”. ونقل المجلس عن المبعوث الأمريكي “ترحيبه بهذه القوانين، وبالعمل الذي أُنجز حتى الآن، ودعمه هذا المسار”، متمنياً أن “يستمر العمل بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لإنجاز الانتخابات في أقرب وقت”.

وكشف المجلس أن رئيسه خالد المشري “قدم مقترحاً بـ(خريطة طريق) سيعرض على مجلسي النواب والدولة لتنقيحه واعتماده”، مبرزاً أن الطرفين تطرّقا أيضاً إلى المؤسسة الوطنية للنفط، حيث أبدى المشري “بعض الملاحظات حول طريقة عمل المؤسسة”، كما كان “هناك تقارب في وجهات النّظر في كثير من المسائل الّتي جرى طرحها”.

من جانبه وصف نورلاند لقاءه بالمشري بـ”الجيد”، وقال: “ناقشنا العمل الذي تقوم به لجنة (6+6)، والحاجة إلى بناء توافق للمضي قدماً بسرعة في عملية سياسية تتيح لليبيين الفرصة لانتخاب قادتهم الوطنيين”، كما حث كافة الأطراف على دعم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي “وهو يسهل هذه العملية”.

ويأتي لقاء نورلاند وأوردمان بالمشري ضمن جولة واسعة في طرابلس، شملت بعض أطراف العملية السياسية بالبلاد، وعكست نشاطاً ملحوظاً للبعثة الأمريكية لدى ليبيا.