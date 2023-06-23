السنوسي: البعثة الأممية تحاول أن تمارس دور المندوب السامي على الشعب الليبي

ليبيا – رأى المتحدث السابق باسم مجلس الدولة السنوسي إسماعيل، أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي فقد مصداقيته منذ أن طرح في مجلس الأمن لجنة عالية المستوى متجاهلا التعديل 13 للدستور، ثم ادعى أنه لم يسمع به رغم أن مجلس النواب والدولة أحاطاه به قبل تلك الجلسة.

إسماعيل وفي تصريحات خاصة لقناة”الغد”،قال :”إن المبعوث الأممي فشل في كل مهامه، وأنه حاول أن يمارس نوعا من الخداع على أعضاء مجلس الأمن”.

وأشار إلى أن البعثة الأممية تحاول أن تمارس دور المندوب السامي على الشعب الليبي، مؤكداً أن هذا الأمر مرفوض.