جهاز المباحث الجنائية يضبط معدات تعدين “بيتكوين” بطرابلس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الليبية اليوم الجمعة، عن تمكن جهاز المباحث الجنائية من ضبط عدد كبير من الأجهزة والمعدات المستخدمة في تعدين العملات الرقمية المشفرة “بيتكوين” ومثيلاتها، داخل موقع بمنطقة السراج بالعاصمة طرابلس.

وذكرت وزارة الداخلية أن جهاز المباحث الجنائية ضبط في وقت سابق معدات وأجهزة تستخدم في تعدين العملات الرقمية داخل موقع بمنطقة الظهرة بطرابلس واتخذ الإجراءات حيال الاشخاص الذين تم ضبطهم في الموقع.

وكانت النيابة الليبية أعلنت أمس الخميس، عن ضبط مزرعة ضخمة لتعدين العملات الرقمية في بلدية زليتن يديرها 50 شخصاً صينيين الجنسية.

كما أعلنت النيابة العامة الليبية أمس الأول الأربعاء، عن ضبط مزرعتين في مدينتي طرابلس ومصراتة لتعدين العملات الرقمية المشفرة يديرهما 12 شخصاً بينهما 10 صينيين الجنسية.

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