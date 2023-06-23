رئيس نقابة الخطوط الجوية: كارثة كبيرة أن يطالب المواطن الليبي بحقوقه ومرتبه الشهري

الوطن|رصد

وصف رئيس نقابة الخطوط الجوية الليبية عبد العاطي العرفي مطالبة المواطن الليبي بحقوقه ومرتبه الشهري بالكارثة، مؤكدًا أنع من المفترض أن يكون طموح الليبين أكبر من المطالبة بالمرتبات.

وأضاف العرفي “نحن من المفترض أن نكون مالكين لشركات في الخارج، ما الذي يمزنا عن الخليج العربي سوا فشل الحكومات وصراعهم“.

وأشار العرفي في مقابلة تلفزيونية إلى إنه من المقرر تنظيم وقفات احتجاجية متكررة بعد عيد الاضحى، مؤكدًا أنه في حال لم يسمع المتظاهرين أحد سيتم رفع قضية من أجل استرداد حقوقهم من أجل مصلحة المطارات والطيران المدني والتمويل.

وقال رئيس النقابة “سبق وناشدنا الحكومة منتهية الولاية التي تفاجئنا بميزانيتها لعام 2023 والتي بلغت إلى الآن (100) مليار، فلو تم وضع (2) مليار فقط في حساب الخطوط الجوية لاختلفت المعادلة”.