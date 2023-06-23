تنسيقية “معيدي ليبيا”: الأحد القادم تظاهرات في الجامعات وأمام وزارة التعليم العالي

دعت تنسيقية “معيدي ليبيا” جميع المعيدين والأوائل وأعضاء هيئة التدريس المطالبين بكافة حقوقهم إلى المشاركة في تظاهرات يوم الأحد المقبل أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة طرابلس.

وقالت التنسيقية في بيان عبر “فيسبوك” إن مظاهرات متزامنة ستنطلق في كافة الجامعات الليبية للمطالبة لإقالة وزير التعليم العالي بحكومة الوحدة المؤقتة عمران القيب.

وشددت التنسيقية على المعيدين المطالبين بحقوقهم في المرتبات وفق القانون رقم 4 لسنة 2018 بضرورة المشاركة في التظاهر مع الأوائل وأعضاء هيئة التدريس، وحثت الجميع على رفع الشعارات المطالبة بحقوقهم حتى تصل مطالبهم إلى وسائل الإعلام.