شكشك: لا أقدر على تكاليف دراسة ابني

برر رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك حصول ابنه على منحة للدراسة في الخارج.

وقال شكشك في مداخلة عبر قناة “الوسط” إن ابنه تعرض للخطف والتعذيب لمدة يومين في أغسطس الماضي خلال زيارته إلى ليبيا، وتدخلت جهة أمنية في طرابلس لإنقاذه، وتم اعتقال بعض من المتهمين وما زال البعض الآخر في طليعة المطاردة.

وقدم ”شكشك” اعتذارًا عن ما وصفها بـالسقطة، بعد ورود اسم ابنه ضمن قائمة الإيفاد للدراسة بالخارج، واعتبر الأمر خطأ جارٍ تداركه وإصلاحه.

وأضاف: “من حقي أن أبحث عن الأمان لعائلتي وتوفير التعليم والدراسة لأبنائي خاصة أن مجال عملي لا يمكن أن أجعلهم خلفي خشية عليهم وكل التوقعات محتملة، وفي نفس الوقت لا يمكنني تحمل تكاليف الدراسة فهي باهظة ولا أقدر عليها”.