| تسليم وحدتين بحريتين إلى خفر السواحل الليبي في مسينا

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2023/06/23 على الساعة 19:46

(وكالة نوفا الإيطالية): تم تسليم وحدتين بحريتين من طراز “Currubia”، أمس الخميس، في ترسانة مسينا العسكرية إلى الوفد الفني لخفر السواحل الليبي، كجزء من مشروع دعم الإدارة المتكاملة للحدود والهجرة في ليبيا الأوروبي، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وبحسب بيان صحفي صادر عن وكالة الصناعات الدفاعية، فإن الوحدتين اللتين تخضعان لعمليات إعادة تأهيل وترميم وقائية من قبل عمال وكالة الصناعات الدفاعية، جزء من الاتفاقية الفنية المنصوص عليها بين وزارة الداخلية – إدارة الأمن العام – المديرية المركزية للهجرة وشرطة الحدود ووكالة الصناعات الدفاعية.

وجرت مراسم تسليم الوحدات، التي سبقت التوقيع على التقرير الرسمي ، بحضور ممثلين عن المديرية العامة لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع (Dg Near) التابعة للمفوضية الأوروبية، المديرية المركزية للهجرة وشرطة الحدود ، واللجنة الفنية الليبية، ووكالة الصناعات الدفاعية ، والشرطة المالية الإيطالية.

ومن المقرر أن تكون زوارق الدوريات التي سيتم تسليمها إلى السلطات الليبية كجزء من مشروع “سيبميل” الأوروبي في صميم أنشطة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمهاجرين ومراقبة الحدود ، مما يسمح لخفر السواحل الليبي بدعم العمليات الأوروبية لتأمين مياه البحر الأبيض المتوسط.

وكالة نوفا الإيطالية، 23/06/2023