الدبيبة والسفير الأوكراني يبحثان قضية طائرة الشحن الليبية من طراز “أنتينوف” المحتجزة في كييف

ليبيا – التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، الخميس، سفير جمهورية أوكرانيا الجديد لدى ليبيا فولوديمير خومانتيس، في مجمع قاعات غابة النصر بالعاصمة طرابلس.

الطرفان بحثا بحسب المكتب الإعلامي للحكومة آخر مستجدات الأوضاع السياسية في البلدين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها.

وحث الدبيبة السفير الأوكراني على مواصلة جهود التنسيق بهدف فتح السفارة الأوكرانية في طرابلس.

وناقش الدبيبة في اجتماعه مع السفير الأوكراني، قضية طائرة الشحن الليبية من طراز “أنتينوف” المحتجزة في كييف، مؤكدا ضرورة استرجاعها في أقرب الآجال.

من جانبه، نقل السفير الأوكراني للدبيبة تحيات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشيدا بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين.