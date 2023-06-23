السريري: باتيلي يطالب بأوضاع قانونية لمصلحة أشخاص بعينها في الانتخابات الرئاسية

الوطن| رصد

أشار عضو لجنة “6+6” عن مجلس الدولة فتح الله السريري، إلى موافقة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على مخرجات لجنة 6+6 وأضاف،“ولكن ما يخرج بعد ذلك مُجرد مناورات سياسية لا علاقة لها بالقوانين ومخرجاتها“.

ونوّه السريري في تصريحٍ له إلى أن الطريقة التي يتحدث بها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي توحي كأنه مُرشح رئاسي وليسمبعوث أممي، كون باتيلي يطالب بأوضاع قانونية لمصلحة أشخاص بعينها في الانتخابات الرئاسية.

وأكد عضو اللجنة أن لجنة 6+6 انتهت من أعمالها يوم 3 يونيو ولا يمكن لأحد أن ينكر توقيعه على ما انتهت إليه اللجنة، وقال،“لو فتحنا بابالتعديلات على القوانين الانتخابية، لن تنتهي المسألة بل سندخل إلى نفق مظلم.

وأضاف السريري،“مسألة تغيير الحكومة جاءت في إطار ضمان إجراء انتخابات نزيهة، بأن تكون هناك حكومة تُغطي التراب الليبيبالكامل ويمكنها إجراء عملية انتخابية متكاملة.

ووصف عضو اللجنة مصطلح التوافق الذي يتحدث عنه المجتمع الدولي بإنه مصطلح “زئبقي” ومجرد أمور مبهمة يتم الحديث عنها لتعطيلالانتخابات فقط، فالبعض يريد اختزال ليبيا في أشخاص معينة، ولا يمكن اختزال البلاد أبدًا من قبل المجتمع الدولي أو غيره.