الجارديان: عملية البحث عن غواصة “تيتان” يتناقض بصورة “صارخة” مع الاستجابة لغرق قارب طبرق

قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية إن عملية البحث عن الغواصة المفقودة “تيتان” التي تقل أثرياء يتناقض بصورة “صارخة” مع الاستجابة لغرق قارب صيد انطلق من مصر إلى طبرق شرقي البلاد ومن ثم إلى أوروبا.

وأضافت الصحيفة، أن عملية مكثفة جرت للعثور على الغواصة المنكوبة وركابها وإنقاذهم، بمشاركة خفر السواحل الأمريكي والقوات المسلحة الكندية والسفن التجارية.

وأشارت الصحيفة إلى أن حادث قارب الصيد لم ينج منه إلا حوالي 100 شخص فقط من أصل 750 مهاجرا غير نظامي بينهم أطفال ما يجعلها واحدة من أكثر الكوارث فتكا في البحر المتوسط.

وتابعت الصحيفة القول إن اليونان والاتحاد الأوروبي يلقيان باللوم على مهربي البشر في الحادث، لكن كلاهما يجب أن يجيب على التساؤلات عن دورهما في مثل هذه الكوارث.

وأوضحت الصحيفة أن كلمة “مهاجر” أصبحت تستخدم لتخفي وتصم الأفراد الذين يسمون بها، بدلاً من تسليط الضوء عليهم كبشر لديهم آمال ومخاوف على أنفسهم وعائلاتهم ويستحقون الكرامة والأمان والاهتمام.