الدولية للهجرة: فقدان 14 مهاجرا قبالة ‘لمبيدوزا’ قادمين من تونس

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في فرعها الإيطالي أنّ حوالي 40 مهاجرا فقدوا بعد غرق قارب كان يقلّهم يوم الخميس قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

وقال المتحدّث باسم المنظمة الدولية للهجرة فلافيو دي جياكومو في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية “إنّ القارب الحديدي أبحر من صفاقس في تونس وعلى متنه 46 مهاجراً من دول في إفريقيا جنوب الصحراء هي ساحل العاج وبوركينا فاسو والكاميرون”، مضيفا أنه “انقلب من جرّاء رياح قوية وأمواج عاتية، و”بضعة ناجين نقلوا إلى لامبيدوزا وآخرون أعيدوا إلى تونس”.

وأوضح أنّ “بين المفقودين سبع نساء وقاصرا واحدا. الناجون هم جميعاً رجال بالغون”.

كما قالت المتحدثة باسمها كيارا كاردوليتي في تغريدة على تويتر أنّ بين المفقودين رضيعاً على الأقلّ.